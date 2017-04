Zeven jaar cel voor pedofiele theatermaker

Antwerpen - Joachim P. (28), de theatermaker die een zestigtal tienerjongens seksuele voorstellen had gedaan via sociale media, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar cel en een boete van 6.000 euro.

Joachim P., die zegt als kind jarenlang door verschillende mannen te zijn misbruikt, begon zelf tienerjongens te benaderen met valse Facebookprofielen. Hij deed zich voor als meisje en vroeg hen om naaktfoto’s te sturen of om te masturberen voor de webcam. De filmpjes bewaarde hij op zijn pc.

Hij had hulp gezocht na een eerste betrapping, maar zette zijn therapie stop. In 2015 werd hij bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel, 6.000 euro boete en vijf jaar terbeschikkingstelling. Naar eigen zeggen uit schaamte stapte hij niet naar de politie en tekende hij geen verzet aan.

Intussen pleegde hij nieuwe feiten, tot hij in september 2016 werd aangehouden. Een alerte burger had toen de link gelegd tussen een nieuwsartikel en de man, die aan de slag was gegaan bij een jeugdtheatergroep in Turnhout. Na zijn arrestatie verbleef hij in de gevangenis.

De rechtbank, die alle feiten uit het verleden samenvoegde tot één zaak, verwees dinsdag naar het psychiatrisch verslag waarin stond dat P. de feiten erkent, maar dat hij weinig besef heeft van de ernst van de feiten en de impact op de slachtoffers. Ook zou de kans op recidive zeer groot zijn.

Zijn verdediging had gepleit voor een celstraf, deels met uitstel onder voorwaarden, omdat P. opnieuw in behandeling was gegaan. De rechtbank ging daar niet op in en veroordeelde de man tot zeven jaar cel en een geldboete van 6.000 euro. Hij wordt tien jaar uit zijn rechten ontzet en moet ook nog tien jaar ter beschikking staan van het gerecht.

