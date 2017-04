Wim Dries dialogeert over beter samen-leven

Hasselt-Centrum

Hasselt - De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang en het Genootschap De Volle Maan organiseren geregeld een dialoog met mensen uit het middenveld en de politiek, over alle ideologische grenzen heen. Op dinsdag 28 maart was Wim Dries present in de Oude Gevangenis. Hij gaf een uiteenzetting over politieke methodieken voor een beter samen-leven en ging daarna met de 26 aanwezigen hierover in gesprek.

Wim Dries is sinds 2009 burgemeester van Genk. Van in het begin wilde hij denken vanuit het concept "verbindende stad", waarin de bewoners zich verenigen en mee vorm geven aan het bestuur. De nieuwe slogan "Iedereen Genkt" werd het uithangbord. Een team van vrijwilligers, De Genks, ging de bevolking bevragen. Het resultaat bestond uit 600 sleutels en 400 barrières voor het stedelijke samenleven. Een burgerplatform, de G360, zorgde voor input voor een meerjarenplan. Gezinnen met kinderen in armoede of kwetsbare leefomstandigheden kregen begeleiding van coaches. Jongeren namen als bib-ambassadeurs de verantwoordelijkheid op zich om hangjongeren te begeleiden en ontpopten zich zo tot rolmodellen.

Wim Dries pleitte ervoor om het begrip economische ontwikkeling te laten primeren boven economische groei. Burgers kunnen van onderop meebouwen aan economische weefsels waarin de winst niet langer primeert, integendeel, waarin er veel uitwisseling van diensten en producten bestaat buiten het geldcircuit. Hij sprak over repaircafés, tuinteelt in de stad, zwerfboekenkasten, autodelen, tot en met wikipedia. Deze deeleconomie leidt tot een herstel van de commons, tot een samenlevingsmodel gebaseerd op gemeenschappelijke uitbouw en beheer van allerlei diensten, goederen en sociale structuren. Om het met zijn woorden te zeggen: er is niet langer sprake van een tijdperk in verandering, maar van verandering van tijdperk.

(Foto Jo Ketsman)