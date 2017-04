Methodeschool Ondersteboven opent poorten voor nieuwsgierige ouders en kinderen

Leopoldsburg - Op zaterdag 1 april openden de schoolpoorten van Methodeschool Ondersteboven om alle nieuwsgierige kinderen en ouders te ontvangen. In plaats van de vakantie in te zetten, stond het team klaar om ouders en kinderen te ontvangen die een kijkje wilde nemen in de school.

Om 10 uur waren de eerste ouders en kinderen al daar. Nieuwsgierig kwamen ze binnen, maar al gauw voelden ze zich thuis door het warme onthaal. De kleuterjuffen lieten hun klassen zien en gaven een woordje uitleg over de visie en de werking van onze school. De leerkrachten van het lager namen de grotere kinderen mee om de werking in hun klassen uit te leggen. Iedereen kwam enthousiast terug en wilde zijn of haar kind dan ook inschrijven. Zeker na het zien van de buitenklas met de kriebelbeestjes en zelfgemaakte insectenhotels en nadat ze te weten kwamen wat de kleuters bij techniek maken zoals de zelfgemaakte vogelhuisjes, meubeltjes en kistjes. Voor sommigen was er nog een plaatsje, voor anderen was er een plaats op de wachtlijst.

De kinderen kregen een boekje en potlood van het team, de kleuters een zelfgemaakt zakje met zelfgemaakte spelletjes, creatief: stempels, fijne vingertjes: een halsnoer rijgen, ik speel :een memoriespel, ik ontdek; constructie met kosteloos materiaal. Ook een zelfgemaakt kleurboek en zelfgemaakt spelletjesboek. Ze konden ook plantjes zaaien, want hier mogen “kinderen elke dag groeien.”

Om 17 uur, wanneer de poort gesloten werd om te beginnen aan de vakantie, kwamen er nog enkele ouders binnen, die de school met plezier een rondleiding gaf. Want vakantie staat niet in het woordenboek voor het team van Methodeschool ondersteboven.