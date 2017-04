Polanski kan nog steeds gearresteerd worden in VS

Een Amerikaanse rechter heeft maandag het verzoek van Roman Polanski afgewezen om te kunnen terugkeren naar Amerika zonder gearresteerd te worden. De Pools-Franse filmmaker wilde naar de VS komen om definitief een punt te zetten achter de verkrachtingszaak die hem al 40 jaar achtervolgt.

Rechter Scott Gordon besliste dat “de eisen van de beklaagde en de overeenkomstige verzoeken worden afgewezen”, zo stelde de hogere rechtbank van Los Angeles maandag.

Met die beslissing wordt de status quo behouden, en kan Polanski nog steeds gearresteerd worden als hij een voet op Amerikaanse bodem zet.

Polanski wordt ervan beschuldigd in 1977 een dertienjarig tienermeisje gedrogeerd en verkracht te hebben in het huis van Jack Nicholson. Hij zat 42 dagen in de gevangenis, kwam op borg vrij en kwam met de justitie een schuldbekentenis overeen, waarbij geweldpleging achterwege bleef. Vlak voor hij een veroordeling en een mogelijk zware straf zou oplopen, vluchtte Polanski in februari 1978 naar Frankrijk. Hij keerde nooit meer terug naar de Verenigde Staten.

“Geen overtuigende argumenten”

Via zijn advocaat Harlan Braun liet Polanski weten te willen terugkeren naar de VS om de zaak definitief te regelen. Maar volgens rechter Gordon is het verzoek gebaseerd op dezelfde argumenten die eerder al door andere rechters werden afgewezen. “Er werden geen overtuigende of voldoende argumenten voorgelegd voor een herziening van deze kwestie”, staat in het arrest.

De Amerikaanse autoriteiten vragen al jaren de uitlevering van de regisseur van films als ‘Chinatown’ en ‘The Pianist’. Polanski woont in Frankrijk en heeft de Franse en de Poolse nationaliteit. In december vorig jaar weigerde het Poolse hooggerechtshof nog de uitleveringsprocedure te heropenen.