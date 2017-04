Marc Wilmots behaalt (achter de schermen) eerste succes als Ivoriaans bondscoach

Marc Wilmots trad op 1 april officieel in dienst als bondscoach van Ivoorkust en heeft al een eerste succes geboekt. De voormalige selectieheer van de Rode Duivels wist de 20-jarige Lyon-aanvaller Maxwel Cornet en de 21-jarige Udinese-middenvelder Seko Fofana ervan te overtuigen om de kleuren van Ivoorkust te verdedigen. Beide talenten doorliepen de jeugdreeksen bij Frankrijk.

De in Ivoorkust geboren Cornet is een jeugdproduct van Metz. Van bij de U16 tot bij de beloften droeg hij 52 keer het truitje van Les Blues. Fofana, in Parijs geboren als zoon van Ivoriaanse ouders, speelde van de U16 tot de U19 33 keer voor Frankrijk. Zijn laatste selectie dateert wel al van september 2013.

Volgens L’Equipe richt Wilmots zijn pijlen ook nog op Tiémoué Bakayoko. Die 22-jarige middenvelder van Monaco kwam afgelopen dinsdag nog voor het eerst in actie voor het eerste elftal van Frankrijk, maar dat was in een oefeninterland tegen Spanje (0-2). Zolang hij geen officiële wedstrijd speelt voor Frankrijk, kan hij zijn keuze nog herzien.