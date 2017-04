Zwaar ongeval op Brusselse ring: drie mensen in levensgevaar onder wie twee kinderen

Bij een zwaar ongeval op de Brusselse binnenring ter hoogte van Koningslo (Vilvoorde) zijn dinsdagochtend drie mensen levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval veroorzaakt zware verkeershinder, het Vlaams verkeerscentrum raadt aan om de binnenring te vermijden.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum deed het ongeval zich dinsdagmorgen nog vóór 4 uur voor. De bestelwagen met vijftien inzittenden reed in de verkeerde richting en werd daarom opgemerkt door de politie, bevestigt de politie aan VTM Nieuws. Na een achtervolging crashte de bestelwagen naar verluidt op het viaduct van Vilvoorde.

Drie mensen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond, waaronder twee kinderen. Eén iemand is zwaargewond, de elf andere inzittenden lichtgewond.

Er raakten twee van de drie rijstroken versperd, maar sinds 6.30 uur is de rechterrijstrook weer vrijgegeven. “Daardoor staat er al de hele ochtend een file. We zien al wachttijden van een uur. Nu de spits zich op gang trekt, zal dat alleen maar aangroeien”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het is ook niet duidelijk wanneer de laatste versperde rijbaan opnieuw worden vrijgegeven. “We raden in elk geval aan om de binnenring zo veel mogelijk te vermijden”, zegt Bruyninckx. “Als je vanuit het knooppunt Groot-Bijgaarden de E411 wil nemen richting Namen, of als je vanuit Ittre naar de E19 richting Antwerpen wil, dan raden we aan om de buitenring te nemen. Het is omrijden, maar dat is beter dan je vastrijden op de binnenring.”

Over de precieze omstandigheden van het verkeersongeval bestaat nog geen duidelijkheid.

