Belgen bij top 5 dopingzondaars in 2015: vooral bodybuilders en wielrenners positief

Brussel - Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft maandag zijn derde jaarverslag bekendgemaakt. Het gaat om de statistieken van 2015. Met 270 dopingovertredingen is het bodybuilding de slechtste leerling van de klas. In het landenklassement staat België met 67 overtredingen nog altijd in de top vijf.

Bodybuilding wordt op de voet gevolg door atletiek (242 overtredingen), gewichtheffen (239) en wielrennen (200). Voor die laatste drie sporten kunnen de cijfers gerelativeerd worden, aangezien ze tot de meest gecontroleerde sporten behoren. In het atletiek waren er 32.000 controles. Daarvan leverden er 0,8 procent een positief resultaat op. In het wielrennen waren 0,9 procent van 22.400 controles positief. In het gewichtheffen licht het percentage met 2,3 procent al iets hoger. Voor het bodybuilding is dat bijna veertien procent: 270 overtredingen op 1.932 controles. Voetbal (108) staat op de zesde plaats, tussen powerlifting (110) en rugby (80) in.

Bij de landen hoeft het niet te verbazen dat het door dopingschandalen geteisterde Rusland de rangschikking aanvoert. In 2015 liepen er 176 Russen tegen de lamp. Italië (129) volgt als tweede op respectabele afstand, voor India (117), Frankrijk (84) en België (67). Ons land heeft de weinig benijdenswaardige topklassering onder meer te danken aan 33 bodybuilders, 9 wielrenners, 4 boksers of kickboksers en 3 judoka’s.

Verdeeld over 122 landen en 85 sporttakken werden er in totaal 1.929 overtredingen vastgesteld. Dat zijn er beduidend meer dan in 2014 (1.693). Er waren wel 7,1 procent meer controles, maar het aantal overtredingen steeg dus met bijna 14 procent. “Het moedigt ons alleen maar aan om onze inspanningen nog op te drijven”, verklaart WADA-voorzitter Craig Reedie. “Antidopingcontroles blijven daarbij essentieel, maar de recente ontwikkelingen hebben ons getoond dat speurwerk een steeds grotere rol gaat spelen in onze strijd om de eerlijke sporter te beschermen.”

Dat WADA de cijfers van 2015 nu pas publiceert, komt omdat de procedure na de controle (expertise, tegenexpertise, beslissing, beroep, publicatie eindverdict) heel wat tijd in beslag kan nemen. Ook bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor het rapport, op 31 januari 2017, waren acht procent van de dopingzaken van 2015 nog altijd niet volledig afgerond.