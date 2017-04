Bizar vliegpatroon van deze piloot heeft een bijzondere reden

Piloot Vaughn Davis wou een opmerkelijke statement maken: mensen aandacht laten besteden aan teelbalkanker is nodig. Op zaterdag trok de man met zijn vliegtuigje de lucht in om een opmerkelijke actie te starten boven de Nieuw-Zeelandse agglomeratie Auckland.

50 kilometer. Zo ver vloog hij om zijn missie te kunnen vervolledigen met een speciaal plan: een tekening maken van een penis in de lucht. “Ik had het per ongeluk al een keer gedaan. Dat was een organisatie die mensen wou verwittigen voor teelbalkanker opgevallen en ze vroegen of ik het misschien nog eens zou willen doen.”

“Ik denk dat ik ongeveer 30 minuten langer bezig ben geweest met het plannen van mijn vlucht”, vertelt Vaughn aan de lokale media. Hij kreeg zelfs toestemming van militair centrum van Whenupai om in een domein te komen, waar normaal niet gevlogen mag worden. Zij steunden met veel plezier zijn initiatief.

“Ik wilde een route maken die me het resultaat zou geven dat ik wilde. En dat is niet simpel, want ik moest continu op de radar kijken, zodat er geen onverwacht bultje kwam op de afdruk van de route.” Het resultaat was vijftig kilometer later alvast perfect naar zijn wensen. Op de print van Flight Radar stond een penis te schitteren.

Foto: GoBallsOut

Een opmerkelijk zicht, maar Vaughn heeft er een duidelijke reden voor. “Ik wil zorgen dat teelbalkanker in de aandacht komt. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen tussen de 15 en 39 jaar oud. En dit is sowieso speciaal genoeg om in de media te komen.”

Vauhgn is niet van plan om nog meer penissen te gaan tekenen in de lucht. Maar op de website GoBallsOut zijn er wel heel wat mensen die zijn voorbeeld volgen, maar dan met hun voetjes op de grond. Op Twitter en Facebook verschijnen onder de hashtag #GoBallsOut allemaal penissen op landkaarten.