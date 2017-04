Liveshow Britse ‘The Voice’ loopt volledig in het honderd

Na een wedstrijd van vier maanden is zondagavond bekendgemaakt wie de Britse versie won van The Voice, al bleek dat uiteindelijk maar bijzaak te zijn. Tijdens de liveshow gebeurden namelijk een paar dingen waar de kijkers alleen maar met hun mond open naar konden zitten kijken.

Dat het verloop van de liveshow van The Voice anders is verlopen dan verwacht is wel een understatement. Dat zanger Mo verkozen werd tot winnaar, verbleekt zelfs een beetje bij alle andere drama van het programma.

Twitter werd voor het eerst gek toen de anders zo voorbeeldig gedragende sir Tom Jones vloekte op live televisie. De man kon z’n emoties niet bedwingen toen een duo uit zijn team bij de laatste drie finalisten behoorde. “F*ck me!” was er te lezen op zijn lippen toen hij rechtstond en uitbundig in z’n handen klapte. “Er is misschien een klein beetje gevloekt daarnet, wij excuseren ons oprecht aan iedereen die zich hierdoor beledigd voelt”, pikte de presentatrice daar snel op in. Een tweede keer ontstond er chaos toen een zogenaamde ‘fan’ het podium op kwam gelopen met een papiertje in z’n handen. De aandachtige security was er meteen bij en kon de man van het podium halen alvorens hij iets kon doen. Wat er op het papiertje stond en waarom de ‘fan’ precies op het podium liep, is een raadsel.

Ondanks deze gebeurtenissen zong winnaar Mo op het einde van de liveshow een laatste keer de prachtige versie van Iron Sky, hetzelfde liedje waar hij de jury mee overtuigde in de Blind Auditions.