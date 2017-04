Gênant: peutertje is trots op gevonden armbandje, maar wat ze aanheeft is iets helemaal anders

De 2-jarige Macy was door het dolle heen. Ze had een nieuw “juweeltje” gevonden, vertelde ze haar familie en ze liet het aan iedereen zien. Vol lof bleef ze erover opscheppen. Totdat haar oudere nicht, Amy-Jade Barlow (18), verschrikt zag wat het kleintje om haar pols had.

Amy-Jade riep meteen tegen haar nichtje dat ze haar “roze armband” moest uitdoen. Macy begon prompt te wenen toen haar nieuwe speeltje werd afgepakt. Het duurde niet lang of Amy-Jades moeder en zus kwamen haar vragen wat er gebeurd was. “Ze bleven het maar vragen, maar ik heb gewoon gezegd dat ze het niet wilden weten. Gelukkig kon iedereen ermee lachen”, zucht de jonge vrouw.

“Mooie roze armband”

Toen iedereen uit de buurt was, nam ze haar gsm en stuurde ze een berichtje naar haar vriend, de 20-jarige Ben Lauder. “Heb jij die ring van gisteren op je nachtkastje laten liggen?” vroeg ze in paniek. Toen haar lief dat bevestigde, vroeg hij waarom ze het vroeg. Ze stuurde de foto van Macy met haar “armband”. “Dat meen je niet!?” stuurde de jongeman terug.

Wat het peutertje aanhad was een penisring, een seksspeeltje dat rond het mannelijk lid gaat en begint te trillen voor extra plezier. “Ik had hem die nacht gebruikt. Maar toen we klaar waren, waren we zo moe dat ik hem gewoon op het nachtkastje gelegd had in plaats van op te bergen. De volgende morgen moesten we ons haasten om op tijd op het werk te zijn en ik vergat hem helemaal.”

Gênant

Heel gênant. Maar Ben kon er uiteindelijk wel mee lachen. Hij deelde het verhaal op zijn Twitterprofiel en daar is het ondertussen al door duizenden Twitteraars gedeeld.

En de ring? “Die bewaren we nu op een veilige plaats”, vertelt Amy-Jade nog. “Ook al wil Macy hem steeds opnieuw aandoen. Ze blijft zelfs in onze lades zoeken, zo mooi vond ze het. We moeten dus heel voorzichtig blijven.”