Dit zag u niet op tv in 'Blind Getrouwd': "Dat ik zo overkwam, had ik niet verwacht"

Brussel - Hun huwelijk eindigt dan wel niet succesvol, maar Ben en Tine uit 'Blind Getrouwd' blijven wel goede vrienden. Tine noemt hen zelfs 'BFF's, waar Ben iets anders onder verstaat. Mathias en Sally praten dan weer vrolijk over hun eerste keer "die zeker langer geduurd heeft dan een minuut" en Nick vertelt hoe hij zich toch schaamde voor hoe hij overkwam op tv: "Dat ik zo expressief overkwam had ik ook niet verwacht!"

Ook Ben en Tine kijken allebei met een positief gevoel terug op 'Blind Getrouwd', Tine gaat zelfs zover om te zeggen dat ze gerust nog wel eens wil deelnemen. "Ben en ik hebben elkaar als vrienden gevonden en zullen dat zeker altijd blijven", vertelt Tine aan Story. "Ik wil ook gerust nog eens deelnemen. Maar dan pak ik het helemaal anders aan. Veel gereserveerder."

"Door 'Bind Getrouwd' weet ik nu dat ik meer rekening moet houden met de gevoelens van anderen. Ik flap er soms dingen uit die kwetsend kunnen overkomen. Daar ga ik aan werken", klinkt het nog. In een ander fragment dat niet getoond werd op tv praten de twee in de auto over het feit dat "Cupido te veel werk had met de andere koppels".

Sally en Mathias vertellen dan weer vrolijk over hun eerste keer. "Ik denk dat dat op 22 december, om 22.32 u was. En om 22.33 u lag ik al te slapen", vertelt Mathias, om zich pas later te realiseren dat dat wel vreemd klinkt. "Niet dat het maar zo lang geduurd heeft he!"

En Nick, die wist wel van zichzelf dat hij heel expressief en met grote gebaren vertelt, maar dat het zo expressief was, dat had hij toch niet verwacht. Zichzelf op tv bezig zien was toch confronterend.