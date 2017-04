Na zware mishandeling homo’s: Nederlanders maken prachtgebaar om geweld aan te klagen

De zware aftuiging van twee homo’s, die hand in hand over straat liepen in Arnhem, hebben heel Nederland geschokt. Het feit dat de zes vermoedelijke daders piepjong waren, met leeftijden gaande van veertien over zestien en slechts één twintigjarige, zorgde ervoor dat de Nederlanders met een prachtgebaar in actie kwamen om iedereen duidelijk te maken dat geweld nooit toegelaten is, ongeacht je huidskleur, afkomst of geaardheid.

Aanleiding van de Nederlandse actie was een aftuiging in Arnhem zondagochtend. Daarbij raakten twee homo’s, die hand in hand over straat liepen, ernstig gewond. Eén van de slachtoffers zijn tanden werden uit zijn mond geslagen. Bij de mishandeling werd gebruik gemaakt van een betonschaar. “Zijn bovenste lip is ingescheurd en hij is maar liefst vier voortanden en deels een vijfde tand kwijt door de klappen, de lip is inmiddels gehecht in het ziekenhuis maar de tanden zijn een groter probleem en moeten opnieuw gezet worden”, vertelt Jasper Vernes-Sewraton, één van de slachtoffers, op Facebook. “Dat dit nog kan gebeuren anno 2017 is onbegrijpelijk en niet te snappen want uiteindelijk zijn wij gewoon Nederlanders in ons eigen land maar het dus mag zo blijkbaar niet zijn qua homoseksualiteit”, besluit de jongeman.

Hand in hand

Het voorval schokte Nederland zo, dat er meteen een Twitteractie op poten werd gezet. Sportjournaliste Barbara Barend was de eerste die het idee de wereld instuurde: “Kunnen deze hele week alle mannen, hetero en homo, alsjeblieft gewoon hand in hand lopen….”

Wat Barend niet verwacht had, was dat zoveel heel wat Bekende Nederlanders als politici zich achter het initiatief schaarden. De politici lieten zich zelfs filmen tijdens de regeringsvorming terwijl ze hand in hand over het ‘Binnenhof’ liepen. Alexander Pechtold en Wouter Koolmeer, beiden politici van de partij D66, gaven het goede voorbeeld.

Ook andere politici en heel wat bekende Nederlanders schaarden zich achter het initiatief, en Tweeten een foto van zichzelf met de hashtag #handinhand

#handinhand want sekse, huidskleur en geaardheid mogen NOOIT een reden tot geweld zijn ?? pic.twitter.com/XsqTzLyvuB — Michiel Veenstra ?? (@michielveenstra) 3 april 2017

#allemannenhandinhand A post shared by Lodewijk Asscher (@lodewijkasscher) on Apr 3, 2017 at 2:34am PDT

Alle mannen hand in hand, moet kunnen in ons mooie vrije land!!! #allemannenhandinhand pic.twitter.com/laOHGhmA2M — William Rutten (@WilliamRutten) 3 april 2017