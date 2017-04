Bij deze ‘Blind Getrouwd’-koppels is (en blijft) het grote liefde

Het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’ sluit positiever af dan de eerste reeks. Van de vier koppels besluiten namelijk twee getrouwd te blijven. Een derde zorgde voor de ultieme verrassing.

Evelien en Nicolas lijken wel een ‘match made in heaven’. “Nu begint deel twee van ons leven”. De beslissing dat ze getrouwd wilden blijven, bracht heftige emoties en tranen teweeg bij zowel Evelien als Nicolas. “Vanaf het allereerste moment tot nu, heb ik nooit getwijfeld dat je voor mij de juiste bent en dat ik met jou verder wil. Je bent zo warm, zo lief, je hebt supergoed gezorgd voor mij, je accepteert mij. Dus uiteraard wil ik met jou getrouwd blijven, voor de rest van mijn leven”, richtte Nicolas zich tot zijn Evelien.

Getwijfeld hebben ze geen seconde, en ondertussen, vijf maanden na hun eerste ontmoeting, zijn ze zekerder dan ooit van mekaar. Nicolas trok ondertussen definitief in bij Evelien, waar hij zich meteen helemaal thuis voelde. “Ik hoor het mij nog zegen tegen Sybille, toen ze de eerste keer langskwam: “Ik zou graag landelijker wonen met een klein tuintje op het gelijkvloers.” En hier zit ik dan, op het gelijkvloers op den buiten in een tuintje”. “Ik zou het me hier ook niet meer alleen kunnen inbeelden. Jij bent mijn leven”, zegt Evelien.

Grote liefde is het ook bij Veerle en Nick. De twee dromen zelfs al van een volgende stap in hun relatie. “Ik had nooit durven denken dat dit de uitkomst zou zijn van mijn deelname aan dit experiment. Ik word er soms nog stil van. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Dat besef ik heel goed en dat zal ik ook nooit zomaar laten gaan. De volgende stap die we gaan zetten, is een nieuwe woonst zoeken om ons te settelen en dan begint al de rest. Kinderen gaan er zeker ooit wel komen”, aldus Veerle. Ook Nick is dolgelukkig: “Ik heb het gevoel dat ik de Lotto heb gewonnen. Veerle is een prachtvrouw.”

Grote verbazing was het dan weer bij het koppel Sally en Mathias. De twee besloten in eerste instantie getrouwd te blijven, maar zijn nu toch op die stap teruggekomen. Drie maanden geleden klonk het nochtans positief: “We zijn nog steeds niet verliefd. Maar er is wel vooruitgang sinds de beslissing, want anders zouden we niet meer samen zijn. We zijn nog altijd niet 100% zeker of dit zal blijven duren, maar wél dat we ervoor willen gaan en dat we het goed hebben samen. Ik kan me voorstellen dat mensen dat misschien raar vinden. Ik zou misschien hetzelfde denken, maar wij weten nu dat het niet abnormaal is dat je die verliefdheid niet meer zal hebben. We lopen gelijk met ‘normale’ koppels. Daar gaat de verliefdheid ook over. Je settelt je bij mekaar, je bent graag bij mekaar. Dat we die verliefdheid hebben overgeslagen is soms wat wennen, maar we leven niet meer als broer en zus en er is intimiteit tussen ons”, aldus het koppel. Vorige week besloten Mathias en Sally echter samen om alsnog te scheiden en verder te gaan als vrienden.

Geen al te grote verrassing was het toen Ben en Tine besloten om te gaan scheiden. De twee konden nooit tot een echt diepe band met elkaar komen. “We hebben er heel lang over gepraat, heel lang over nagedacht en we zijn tot het besluit gekomen niet getrouwd te blijven. Het was geen makkelijke beslissing maar op dit moment voelt het voor ons als de juiste. Ik geloof er nog altijd in dat je mensen wetenschappelijk bij mekaar kan zetten. Tine en ik zijn op zo’n korte tijd hecht geworden, maar net dat één dingetje ontbreekt.”, zei Ben na vijf weken huwelijk. Tine vulde aan: “Op papier zijn we echt een super koppel, dus we begrijpen waarom we zijn gematcht. We vragen ons af waarom we het nog altijd niet voelen maar het zijn denk ik zo’n kleine dingen die we toch wat missen bij mekaar. We hebben ervoor gevochten maar we zijn helaas gefaald. Ik heb er absoluut geen spijt van. We hebben keileuke dingen gedaan, mekaar leren kennen, onszelf leren kennen. Ben is een enorme begripvolle man die heel veel respect heeft voor mij. Ik apprecieer het erg dat hij mij altijd is blijven steunen, altijd begrip had en er altijd voor bleef gaan”, klonk het bij een ontzettend emotionele Tine, die uithuilde in de armen van Ben.

Tot op de dag van vandaag is het duo goed bevriend. “Wij komen nog keigoed overeen en we zijn goede vrienden. Het is niet de ultieme uitkomst, maar het is een goede uitkomst”, aldus Ben. “We sturen elkaar bijna dagelijks berichten. We hebben de eerste week samen ons appartement opgeruimd. We zijn nog een paar keer samen gaan eten, we hebben samen elke aflevering gezien en babbelen over zowat alles. We knuffelen nu zelfs meer dan ervoor”, besluit Tine.