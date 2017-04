“Thibaut Courtois en vriendin Marta zijn uit elkaar”

Thibaut Courtois en zijn vriendin, de Spaanse Marta Dominguez, zijn uit elkaar. Dat bericht kwam afgelopen weekend in de Spaanse pers en bevestigde de doelman van Chelsea aan La Dernière Heure. Het koppel heeft samen een dochtertje, Marta is op dit moment in verwachting van een zoontje Nicolás. “Sinds september gingen we als vrienden uit elkaar”, aldus Courtois aan DH.

“Sinds september vormen we geen koppel meer. We gingen al vrienden uit elkaar, ook al is Marta in verwachting van ons tweede kindje. Ze verhuisde naar Madrid, terwijl ik in Londen woon. De sportieve kalender is zeer druk, waardoor ik ze de laatste maanden niet kon steunen zoals het zou moeten”, luidt het berichtje van Thibaut Courtois aan DH.

Het koppel kreeg in 2015 een eerste kindje, dochter Adriana. “We kunnen het nog altijd zeer goed met elkaar vinden, maar we hebben een punt geplaatst achter onze relatie. Zonder onze verantwoordelijkheden voor onze dochter te ondermijnen. We willen dat onze kinderen (binnenkort bevalt Marta van een zoontje Nicolás, red.) de liefde en aandacht ontvangen die ze verdienen. We blijven elkaar zien, als zeer goede vrienden en als de beste ouders die onze kinderen kunnen wensen. Hun geluk is onze eerste zorg.”