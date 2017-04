Tien doden en tientallen gewonden bij explosies in metrostation Sint-Petersburg

In de metro van Sint-Petersburg in Rusland heeft zich maandag om 14.30 uur lokale tijd een ontploffing voorgedaan. Dat meldt de Russische staatsmedia. Ook in een tweede metrostation zou een ontploffing zijn geweest. Er is sprake van tien doden en tientallen gewonden.

Getuigen spreken over een explosie en dikke rook. Op foto’s op Twitter is een metrostel te zien dat zwaar beschadigd is.

De ontploffing zou zich hebben voorgedaan aan het metrostation van Sennaya Ploshchad. Ook in een tweede station was er een explosie. Lokale media spreken over minstens 15 gewonden en tien doden. Onder de gewonden zouden ook veel kinderen zijn.

Intussen werden meerdere metrostations in de stad afgesloten. Volgens medewerkers van de metro zijn er mogelijk zelfgemaakte explosieven in de metrostellen ontploft.

