Vakbonden Brussels Airport vragen werkzekerheid één jaar na aanslagen

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de heropstart van Brussels Airport na de aanslagen van 22 maart, hebben maandagochtend enkele tientallen vakbondsafgevaardigden van luchthavenbedrijven een krans neergelegd aan het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers. Verwijzend naar de discussie over de geluidsnormen werd tegelijk aangedrongen op een duurzaam tewerkstellingsbeleid.

De korte herdenking aan het monument langs de toegangsweg naar de luchthaven was een gemeenschappelijk initiatief van alle vakbonden actief op Brussels Airport en verliep ingetogen en zonder toespraken. Naar schatting een 80-tal vakbondsafgevaardigden was aanwezig. Eerder op de ochtend hadden de syndicale afgevaardigden in de hal van de luchthaven pamfletten uitgedeeld aan passagiers waarin ze onder meer hun medeleven betuigden aan de slachtoffers van de aanslagen en hun familieleden.

“De harde waarheid verplicht ons echter om verder te kijken nu in bepaalde kringen nogmaals onze toekomst in gevaar wordt gebracht. Meer bepaald de onduidelijkheid rond de geluidsnormen vormt een bedreiging van voor onze job. Het ontbreken van een federale vliegwet en de verrassend egoïstische houding van sommige actoren rond de luchthaven maakt het er niet gemakkelijk op”, aldus de vakbonden in het pamflet. Vakbondssecretaris Bjorn Vanden Eynde (ACV Transcom) stelde dat er zeker voor het groot verlof een oplossing uit de bus moet komen voor de Brusselse geluidsnormen.

In hun pamflet stellen de vakbonden overtuigd te zijn “dat er mits overleg een brug kan gebouwd worden tussen economische, sociale en ecologische belangen” en dat er al heel wat is gebeurd om de geluidshinder te beperken, zoals het bannen van de meest lawaaierige toestellen. Het aantal vliegbewegingen op Brussels Airport daalde in de periode 2000-2015 bovendien van 320.000 tot 240.000. Ze dringen er echter bij de luchthavenuitbater Brussels Airport Company op aan dat die net als Schiphol Airport zou investeren in geluidsisolatie van woningen in de omgeving.