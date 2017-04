Gokverslaafde (26) krijgt 15 maanden cel voor oplichtingen via tweedehandssite

Tongeren - Een gokverslaafde twintiger uit Tongeren kreeg maandag een celstraf van 15 maanden en een geldboete van 1.200 euro met uitstel omdat hij minstens 19 mensen oplichtte via tweedehandssite Kapaza. Hij plaatste valse zoekertjes van concerttickets en wist zo heel wat geïnteresseerden te bestelen. Met het geld dat slachtoffers op zijn rekening stortten, trok hij naar het casino.

De man plaatste gedurende heel het jaar 2015 zoekertjes van tickets voor muziekfestivals en concerten op de gekende tweedehandssite Kapaza. Wanneer hij reactie kreeg van een geïnteresseerde, liet hij het slachtoffer het gevraagde geldbedrag overschrijven op zijn bankrekening. De tickets stuurde hij nadien nooit op. Met de geldsommen die de man ontving, ging hij naar het casino. Ondertussen zou hij alle 19 slachtoffers vergoed hebben.

48 slachtoffers

“Maar uit nazicht van zijn bankrekening zou de man nog meer mensen hebben opgelicht”, aldus de procureur tijdens de zitting in maart. “Wij tellen maar liefst 48 slachtoffers, maar niet iedereen heeft aangifte gedaan. Het was een fulltime job.” De man werd eerder ook al veroordeeld voor soortgelijke feiten. Daarvoor krijgt hij binnenkort een enkelband. De procureur eiste nu opnieuw een celstraf. Zijn advocaat vroeg een straf onder voorwaarden. “Er moet iets gebeuren aan zijn verslaving. Als er opnieuw een periode van herval komt, vrees ik dat er weer slachtoffers zullen vallen.” De rechter ging hierop in. De man moet hulp zoeken om zijn gokverslaving onder controle te krijgen.