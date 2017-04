Jaloerse twintiger valt man aan met glasscherf in discotheek

Tongeren - Een 29-jarige man uit het Waalse Theux kreeg maandag voor de correctionele rechtbank in Tongeren een werkstraf van 150 uur voor een steekpartij in discotheek Real in Tongeren. De man werd jaloers omdat een andere man met zijn vriendin stond te praten. Uiteindelijk stak de twintiger met een gebroken glas in de hals van zijn rivaal.

Op 27 december 2015 ging de twintiger samen met zijn vriendin een nachtje stappen in dancing Real in Tongeren. Toen zijn vriendin aan de praat raakte met een andere feestganger, werd de man jaloers. “Hij heeft een glas gebroken en meteen in de richting van de hals van het slachtoffer gestoken”, zegt de procureur.

“Hij heeft hem brutaal geattaqueerd. De man heeft geluk gehad want de snijwonde situeerde zich op enkele centimeters van de halsslagader.” Toch stelt het slachtoffer zich geen burgerlijke partij. Het openbaar ministerie vroeg een gevangenisstraf. De rechter geeft hem echter de kans om een werkstraf uit te voeren. Als hij dit niet doet, gaat hij wel voor twaalf maanden de cel in.