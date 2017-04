Belgische Formule E-rijder ontvangt kritiek: “Vraag me af of hij wel hersens heeft”

Jean-Eric Vergne (foto) was niet te spreken over het rijgedrag van onze landgenoot Jérôme d’Ambrosio. Foto: EPA

Jérôme d’Ambrosio finishte zaterdagnacht op een roemloze dertiende plaats tijdens de Formule E-race in Mexico-Stad. Geen goed resultaat, maar onze landgenoot had tot aan de laatste ronde nog uitzicht op een podium, onder andere door sterk verdedigend werk. Zijn Franse concurrent Jean-Eric Vergne, die tweede werd, kon dat laatste maar matig appreciëren. “Wat hij deed was totaal onacceptabel.”

D’Ambrosio lag lange tijd tweede in de race, maar doordat hij zeer vroeg zijn verplichte wagenwissel had afgewerkt, moest de voormalig F1-rijder als een gek energie sparen om zijn elektrische bolide aan de finish te krijgen. Daardoor verloor hij veel tijd op de achtervolgers, Vergne op kop, die snel aansloten bij hem. De 31-jarige Waal verdedigde zijn positie met hand en tand, en dat zinde Vergne niet.

“Wat hij deed was totaal onacceptabel”, foeterde Vergne na afloop tegenover Motorsport.com. “Zijn manier van verdedigen was oneerlijk. Toen ik hem probeerde in te halen, duwde hij me verschillende keren van de baan. Hij zou de finish nooit halen met de energie die hij nog over had, dus wat hij deed sloeg echt nergens op. Ik vraag me af of hij wel hersens heeft.”

Op de vraag of hij na de race nog met D’Ambrosio heeft gepraat, was Vergne kort. “Hij wou na de race met mij praten, maar ik heb hem niets te zeggen. De beelden zeggen alles.” D’Ambrosio zelf was zich alvast van geen kwaad bewust: “Als de FIA vindt dat ik me niet aan de regels hield, dan hadden ze mij vast iets laten weten. Het klopt dat ik hem weinig ruimte gaf, maar ik reed gewoon mijn race. Hij verwacht dat ik gewoon voor hem aan de kant ga, maar zo werkt het niet in de racerij”, besloot de Belg.

D’Ambrosio finishte uiteindelijk als dertiende nadat hij in de allerlaatste ronde zonder energie kwam te zitten. De volgende race is over zes weken in Monaco.