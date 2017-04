Kasteelmoord: Pierre Serry vraagt vrijlating

In de zaak van de kasteelmoord heeft de verdediging van Pierre Serry (66) een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidsstelling ingediend. Dat bevestigt zijn raadsman meester Kris Vincke. De correctionele rechtbank zal zich maandagochtend buigen over het verzoek van Serry.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders gezien als de opdrachtgever voor de moord. De huisdokter uit Ruiselede beweert echter dat hij het slachtoffer alleen maar een lesje wilde leren. Hiervoor schakelde hij Pierre Serry in als tussenpersoon. Het lichaam van het slachtoffer werd twee weken na de feiten aangetroffen in de buurt van een chalet van Serry in Maria-Aalter. Serry hield jarenlang de lippen stijf op elkaar, maar gaf uiteindelijk toch toe dat het de bedoeling was om Stijn Saelens van het leven te beroven.

Het correctionele proces startte op 9 maart en wordt op 2 mei hervat met de getuigenverhoren. Het vonnis wordt pas in het najaar verwacht, terwijl Serry al ruim vijf jaar in voorhechtenis zit.