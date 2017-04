Internationale Atletiekfederatie aangevallen door hackers

Brussel -

De Internationale Atletiekfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt de IAAF maandag in een persbericht. Zes weken geleden, op 21 februari, ontdekte een door de IAAF ingeschakeld cyberteam de hack. Data over medische attesten van atleten - de zogenaamde Therapeutic Use Exemption (TUE’s) - waren van een IAAF-server afgehaald door het Russische hackerscollectief Fancy Bears.