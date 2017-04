“Jambon moet zich verontschuldigen voor blunder”

Brussel - “Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) heeft geblunderd door de schuld voor de aanslagen in de schoenen van één politie-officier te schuiven. Jambon moet zich daarvoor verontschuldigen”. Dat zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) in reactie op de beslissing van Jambon om geen tuchtprocedure op te starten tegen de verbindingsofficier.

Er komt dan toch geen tuchtprocedure tegen verbindingsofficier Sébastien Joris. Kort na de aanslagen van 22 maart had minister Jambon zwaar uitgehaald naar Joris, die terrorist Ibrahim El Bakraoui naar ons land had laten terugkomen: “Hier heeft geen dienst, geen politieapparaat, maar wel één persoon geblunderd”. Jambon stelt nu echter dat Joris de procedure heeft gevolgd. “Maar in dat geval moeten we de procedure aanpassen. Voor ons is dit dus geen kwestie meer van tucht, maar dat neemt niet weg dat er daar op het niveau van de verbindingsofficier geblunderd is.”

Verbindingsofficier Sébastien Joris Foto: Photo News

Voor Groen en Ecolo is het een logische beslissing om geen tuchtprocedure tegen de verbindingsofficier op te starten “want het was duidelijk uit de hoorzittingen van de onderzoekscommissie dat de verbindingsofficier geen schuld heeft aan de foutgelopen uitzetting van El Bakraoui uit Turkije”, legt Van Hecke uit. “Met deze beslissing neemt minister Jambon wel een bocht van 180 graden in dit dossier”, merkt Stefaan Van Hecke op.

Nu duidelijk blijkt dat de verbindingsofficier absoluut niet geblunderd heeft, vindt Van Hecke dat verontschuldigen van de minister zeker op zijn plaats zijn. “Door de verbindingsofficier kort na de aanslagen aan te wijzen als de grote schuldige, is duidelijk dat niet de verbindingsofficier heeft geblunderd, maar wel minister Jambon zelf door snel, en zonder grondig onderzoek, de schuld in de schoenen van één politie-officier te schuiven”, vindt het Groen-Kamerlid.