VIDEO. Leon Bailey filmt bokser, noemt hem “clown” en krijgt daar snel spijt van

Leon Bailey zal zich zijn bezoekje aan de Basic Fit van het voorbije weekend nog lang herinneren. Hij filmde er een jonge bokser die voor de spiegel stond te trainen. “Kijk naar deze clown!”, becommentarieerde Bailey in een Snapchatvideo. Waar hij niet op had gerekend, was dat de bokser hem vervolgens zou komen opzoeken om hem op zijn plaats te zetten.