Gonzalez Escallon wordt 60e op Ana Inspiration

Laura Gonzalez Escallon heeft met een ultieme ronde van twee onder par beslag kunnen leggen op een gedeelde 60e plaats tijdens de eerste major van het seizoen, het Ana Inspiration golftoernooi (LPGA/2.700.000 dollar) in het Amerikaanse Rancho Mirage.

De 26-jarige uit Terhulpen, die na een mindere ronde van 76 slagen was weggezakt naar een gedeelde 66e plaats, lukte op haar eerste tien holes drie birdies. Op de twaalfde hole liep het fout wat haar een dubbele bogey kostte, maar op de achttiende en laatste hole putte Gonzalez Escallon nog een birdie weg. Met haar ronde van 70 slagen bracht ze haar totaalscore op 291 slagen, drie over par, waarmee ze nog zes plaatsen winst maakte.

In de eindstand telde de Belgische nummer één uiteindelijk 17 slagen meer dan de Zuid-Koreaanse So Yeon Ryu die zich de beste toonde na een play-off. Zij telde net als de Amerikaanse Alexis Thompson 274 slagen na de 72 reguliere holes, Ryu putte op de eerste extra hole een birdie weg voor de zege die goed was voor voor 405.000 dollar.

Eindstand:

1. So Yeon Ryu (ZKo) 274=68-69-69-68 -14

(Wint met birdie op eerste extra hole)

2. Alexis Thompson (VSt) 274=69-67-71-67

3. Minjee Lee (Aus) 275=70-68-68-69

. Inbee Park (ZKo) 275=69-69-68-69

. Suzann Pettersen (Noo) 275=68-69-68-70

6. Michelle Wie (VSt) 277=68-69-71-69

7. Cristie Kerr (VSt) 278=67-71-70-70

8. Amy Yang (ZKo) 279=73-71-67-68

. Ariya Jutanugarn (Tha) 279=70-70-68-71

10. Karine Icher (Fra) 280=67-73-68-72

...

60. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 291=71-74-76-70