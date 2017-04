Willy Naessens afgevoerd naar ziekenhuis tijdens vip-feest op Ronde van Vlaanderen

Willy Naessens is zondagmiddag opgenomen in het ziekenhuis. De bekende ondernemer was onwel geworden in een vip-tent tijdens de Ronde van Vlaanderen.

De West-Vlaamse zwembadbouwer die bekendheid verwierf in heel Vlaanderen door het Vier-programma ‘The Sky is the Limit’ kreeg plots last van de hitte. “Het was drukkend warm daarbinnen”, vertelt partner Marie-Jeanne Huysman, die het nieuws moest vernemen op vakantie in Turkije. “Blijkbaar is hij eventjes in zijn auto gaan zitten, in de airco. Voor de ­zekerheid hebben ze hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn cardiologische testen uitgevoerd, alles was in ­orde. De huisdokter heeft hem ook al gezien. Preventief blijft hij nog een nachtje, om alle risico’s te vermijden.”