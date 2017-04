Gregory Wathelet beëindigt WB-finale jumping op zevende plaats, zege voor McLain Ward

Gregory Wathelet is zondag in het Amerikaanse Omaha (Nebraska) zevende geworden in de wereldbekerfinale jumping. De 36-jarige Luikenaar was met de 12-jarige ruin Forlap als tweede aan de slotdag begonnen, op drie punten van thuisrijder McLain Ward, maar moest zondag acht strafpunten noteren en bracht zijn totaal daarmee op elf.

De 41-jarige Ward bleef met de 11-jarige Belgische merrie Azur foutloos en mocht zijn eerste eindzege in de Wereldbeker vieren. Het zilver was met vier strafpunten voor de Zwitser Romain Duguet en Twentytwo, het brons met acht strafpunten voor de Zweed Henrik von Eckermann en Mary Lou. Nicola Philippaerts plaatste zich met Harley wel voor de finale, maar ging daarin zondag niet meer van start en eindigde zo op de 27e plaats.

Op de erelijst volgt Ward de Zwitser Steve Guerdat, winnaar in 2015 en 2016, op. Een Belg staat er nog niet op de erelijst. Jos Lansink won wel in 1994, maar toen nog als Nederlander. In 1988 zorgde Philippe Le Jeune voor de enige Belgische podiumplaats.