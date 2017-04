Mark Selby wint China Open tweede keer

Wereldkampioen Mark Selby heeft zondag in Peking voor de tweede keer, na 2015, het China Open gewonnen. In de finale versloeg de 33-jarige Engelsman de Welshman Mark Williams, toernooiwinnaar in 2002, 2006 en 2010 met 10-8.

Williams nam met breaks van 124, 82, 106, 68, 65 en 81 een 7-8 voorsprong, maar dan won Selby drie frames op rij voor de winst. Hij potte daarbij breaks van 70 en 124 weg, nadat hij er ook al van 54, 100, 109, 50, 55 en 95 had laten noteren.

“We speelden allebei heel goed”, verklaarde Selby na de hoogstaande pot snooker. “We maakten hoge breaks en onze safety was ook prima. Het niveau was hoog, we deden allebei weinig verkeerd. Uiteindelijk hebben een paar ballen het verschil gemaakt. Dit geeft alvast vertrouwen voor het WK. Ik ga mij uiterste best doen om proberen mijn titel te verlengen, maar de concurrentie is zwaar. Er zijn er momenteel zoveel die uitstekend aan het spelen zijn.”

Na de Paul Hunter Classic, het International Championship en het UK Championship is het al de vierde zege van het seizoen voor Selby. In totaal heeft “The Jester from Leicester” nu elf full rankings op zijn palmares. De zege in Peking leverde de nummer een van de wereld 85.000 pond (100.000 euro) op.

Harde dobber voor Williams

Voor Williams is de nederlaag een zware dobber. Een eerste rankingzege sinds het China Open van 2010 had de wereldkampioen van 2002 en 2003, voormalig nummer een van de wereld, opnieuw in de top zestien van de wereldranking kunnen brengen. Nu klom hij van de 22e naar de 17e plaats op.

Williams’ landgenoot Ryan Day, zestiende op de ranglijst, haalde opgelucht adem. De top zestien is immers rechtstreeks geplaatst voor het wereldkampioenschap, dat zaterdag 15 april in Sheffield van start gaat. Nu zal Williams voor een plaats in het Crucible Theatre drie kwalificatierondes moeten overleven. De kwalificaties, met daarin ook Luca Brecel, starten woensdag in Sheffield. Brecel kon zich niet voor het China Open plaatsen, maar behield desondanks zijn dertigste plaats op de wereldranglijst.