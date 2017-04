Nieuw circulatieplan in Gent in 1 minuut uitgelegd

Gent - In Gent is sinds de nacht van zondag op maandag een nieuw circulatieplan van kracht. De stad is in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40).

Er is veel veranderd: in 77 straten is de rijrichting veranderd verschillende ‘knippen’ verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden. Omdat niet alle navigatiesystemen up to date zijn, lanceerde de stad eerder al een routeplanner. Belangrijk voor bezoekers: alle parkings blijven bereikbaar, vanop de ring staan wegwijzers, en er zijn ook 1.600 plaatsen op Park- en Rides aan de rand van de stad, met aansluiting op openbaar vervoer.

Het autovrije gebied in de binnenstad verdubbelde bijna in oppervlakte en wordt het grootste van het land. Vier straten, de winkelstraten Langemunt, Donkersteeg, Mageleinstraat, Kalandestraat tot en met Koestraat, en tijdens de zomermaanden de Graslei, hebben het statuut “voetgangersstraten”.

Tussen 11 en 18 uur zijn die ook verboden terrein voor fietsers. Camera’s met nummerplaatherkenning zorgen voor de handhaving. Inwoners en bedrijven die aan voorwaarden voldoen, kunnen zelf vergunningen regelen om via ‘toegangspoorten’ toch nog in het gebied te kunnen.

Verbaliseren

Het plan wordt allicht het meest ingrijpende project van de driepartijencoalitie deze legislatuur. Een eerste versie werd 2,5 jaar geleden voorgesteld, de grote principes bleven dan wel overeind, maar er werd al bijgeschaafd en er worden nog aanpassingen verwacht.

Tot begin mei zal de politie maar verbaliseren vanaf een tweede overtreding.

Tot slot zullen er de komende maanden nog een aantal nieuwigheden bijkomen, zoals meer camera’s die nummerplaten herkennen, een smartphone-app om parkeergeld te betalen, en de wandelbusjes, die tegen de zomer minder mobiele mensen in het voetgangersgebied vervoeren.

Alle informatie is te vinden op www.stad.gent/mobiliteitsplan.