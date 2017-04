AA Gent praat met Vanhaezebrouck over nieuw contract: “90 procent kans dat hij blijft”

Hein Vanhaezebrouck blijft zo goed als zeker trainer bij AA Gent. Dat heeft Gent-voorzitter Ivan De Witte in VTM-programma Stadion gezegd. “We hebben al gesprekken gehad over een nieuw contract.”

De sterke man van de Buffalo’s toonde zich erg openhartig over de toekomst van zijn trainer, Hein Vanhaezebrouck. Die heeft momenteel nog een contract tot 2018, maar de Buffalo’s zijn volop bezig dat open te breken. “Wij hebben nu al inleidende gesprekken met hem gehad en gaan daar komende week mee verder”, aldus De Witte. “Mijn gevoel is dat we volgend jaar verder zullen samenwerken. Ik schat die kans toch op zo’n negentig procent.”

Ivan De Witte. Foto: BELGA

De voorzitter van AA Gent schoot zijn trainer ook te hulp. Die had eerder op de avond de arbitrage van de topper een veeg uit de pan gegeven. “Het was een match die zeer moeilijk was om te arbitreren. Het klopt wel dat we in Europa wedstrijden hebben meegemaakt met dezelfde intensiteit, waar de scheidsrechters toch veel makkelijker leidden. Ik vond dat Vertenten te veel in het conflict van de match kwam. Hij moet leren uit het middelpunt weg te blijven.”

De Witte werd in het programma ook geconfronteerd met de stelling dat AA Gent misschien wel gewoon voor de titel moet gaan, gezien de investeringen die het in de winter gedaan heeft. “Dat vind ik wat kort door de bocht”, reageerde de praeses van de Buffalo’s. “Tenslotte hebben we ook veel kwaliteitsverlies geleden. Je kan het ook anders bekijken: we hebben Matz Sels verkocht voor 6,5 miljoen, Laurent Depoitre voor 6 miljoen en Sven Kums voor 9 miljoen. Al bij al is dus het een goede en gezonde transferperiode geweest.”