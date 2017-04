Barcelona scoort vier keer bij Granada en komt weer tot op twee puntjes van Real

Barcelona is met 1-4 gaan winnen bij Granada, al ging dat niet zonder de nodige moeite. Pas in de slotfase diepten Ivan Rakitic en Neymar, met zijn honderdste goal voor Barcelona, de score nog uit.

Luis Suarez bracht de bezoekers op slag van rust op voorsprong met een keurig lobje. Na de pauze was het even schrikken voor de Blaugrana toen Jeremie Boga de gelijkmaker aantekende, maar Paco Alcacer stelde al snel orde op zaken. In het slot zorgden een afgeweken trap van Ivan Rakitic en de honderdste goal van Neymar voor Barcelona nog voor de ruime eindstand.

Barcelona nadert weer tot op twee punten van Real Madrid, dat wel nog een match tegoed heeft.