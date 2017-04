Prins uit Kleine-Spouwen regeert over Kaverdom

Bilzen / Grote-Spouwen -

Zo’n 40 praalwagens trokken zondagnamiddag door de straten van Grote-Spouwen. “Het werd een zonnige optocht. Bovendien vierden we ons 1x11 jubileum. Franky De Wit, onze prins, is afkomstig uit Kleine-Spouwen en regeert dus over het Kaverdom van Grote-Spouwen. Dat is een unicum in de ludieke vete tussen beide buurdorpen”, lacht Chris Hardy van stoetcommissie De Kaver. Op zowat alle straten langs het parcours stond het volk rijendik. Een 53-jarige man uit Sint-Truiden viel tijdens de optocht van een wagen. Hij werd lichtgewond aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht.