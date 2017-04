Politie belegert Tongers hotel voor vermeende gijzeling

Tongeren - Hotel Eburon in de Schierveldstraat in het centrum van Tongeren werd gisteren urenlang omsingeld door de massaal opgeroepen politie. De ordediensten waren al vanaf een uur of vijf ’s ochtends aanwezig, pas om 14 uur werd de actie afgeblazen, zonder resultaat. Politie en parket weigerden achteraf commentaar te geven over wat er aan de hand was. Volgens onze informatie zou de operatie er gekomen zijn na een valse melding van een gijzeling..

Er circuleerden in de omgeving berichten als zou er een gezochte crimineel of terrorist zich in het hotel hebben verschanst, maar vragen hierover bleven de hele dag onbeantwoord.

De gerechtelijke operatie ...