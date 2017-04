Houthalen-Helchteren -

Drie overvallers hebben zaterdagavond laat geprobeerd café Miramar langs de Varenstraat in Meulenberg (Houthalen-Helchteren) te overvallen. De vrolijke klanten schoten spontaan in de lach, omdat ze dachten dat het om een 1-aprilgrap ging. Seconden laten vlogen de kogels wel echt in het rond.