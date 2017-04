Ouders organiseren klasreünie 25 jaar nadat hun zoon werd doodgereden

Maaseik - 25 jaar nadat Jorgen Hendrikx op weg naar school verongelukte, organiseren zijn ouders deze maand een speciale reünie. “We hebben alle klasgenoten uit zijn zesde leerjaar uit 1988 uitgenodigd om foto’s en anekdotes uit te wisselen”, zeggen Theo en Lucienne Hendrikx-Verheyen uit Opoeteren. “Want veel mensen denken nog altijd dat ze er beter niet over beginnen, maar het beste is om er zo veel mogelijk over te praten.”

Een datum die in hun geheugen gegrift staat. Dat is 8 januari 1992. Die ochtend was Jorgen, toen 15, met de fiets naar school vertrokken. Van Opoeteren naar Sint-Jansberg in Maaseik. Elf kilometer, waarvan ...