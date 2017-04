Felicitaties voor Gilbert stromen binnen op Twitter: “Big balls”

Na de fenomenale prestatie van Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen stromen de felicitaties van overal ter wereld binnen. Teamgenoten, collega’s, ex-renners, maar ook prominenten buiten de koerswereld stuurden via Twitter hun gelukwensen naar de Belgische kampioen. Een kort overzicht:

Een overwinning dwing je af, diep respect voor de prestatie van @PhilippeGilbert — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) 2 april 2017

Wat een exploot van @PhilippeGilbert! @GregVanAvermaet schitterend 2de ondanks val. Fantastisch om deze koers vanop moto te volgen #rvv — Kris Peeters (@peeters_kris1) 2 april 2017

Wat een solo zeg. De tandjes. #gilbert — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 2 april 2017

Zolang een Waal de Ronde wint

van Vlaanderen

hakt men dit land nog niet gezwind

aan spaanderen.



Vive #Gilbert!#rvv — Stijn De Paepe (@StijnDePaepe) 2 april 2017

What a masterpiece from @PhilippeGilbert and @quickstepteam in @RondeVlaanderen. Attack is the best defense ! — Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) 2 april 2017

Bravo Philippe ! Exceptionnel ! Gilbert, nouveau roi du Tour des Flandres devant Van Avermaet #RondeVlaanderen #RvV pic.twitter.com/z85K20TBg7 — didier reynders (@dreynders) 2 april 2017

What a race from @PhilippeGilbert — Fabian cancellara (@f_cancellara) 2 april 2017

What a Day! What a team! What a winner! Speechless... Vlaanderen u was weer geweldig vandaag! 7u puur genot en kiekenvel! — Iljo Keisse (@IljoKeisse) 2 april 2017

.@TrekSegafredo @Jasperstuyven @Feyenoord Great race #rondevanvlaanderen and a great winner! I was enjoying it much more than the Dutch football classic #ajafey — Bauke Mollema (@BaukeMollema) 2 april 2017

Waaaauw, de prestatie van @PhilippeGilbert is echt #Merckxiaans — Sven Nys (@sven_nys) 2 april 2017

Thanks everybody for the support. I've never been this disappointed in my life but HUGE respect for the big balls of @PhilippeGilbert — Oliver naesen (@OliverNaesen) 2 april 2017