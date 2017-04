Milieuvergunning Baldewijns in Stokrooie vernietigd. Waar is het bedrijf nog welkom?

Hasselt - In Hasselt roept Rob Beenders de firma Baldewijns op om te vertrekken uit Stokrooie en te verhuizen naar de Ford-site in Genk. Hij doet dit als Vlaams volksvertegenwoordiger en namens zijn fractie Helemaal Hasselt in de gemeenteraad. Zopas heeft de Raad van State de milieuvergunning van Baldewijns vernietigd, na een klacht van de buurt. Burgemeester Dries ziet geen mogelijkheden bij Ford in Genk. Hij is wel bereid om op Limburgs niveau te praten over de inplanting van zonevreemde bedrijven of firma's, die niemand in zijn achtertuin wil.