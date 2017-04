Contador mikt op vijfde eindzege in Baskenland, maar Valverde ligt op de loer

In het Spaanse Baskenland begint maandag de 57ste editie van de Ronde van het Baskenland. Vorig jaar kroonde Alberto Contador zich voor de vierde keer tot eindwinnaar. Ook nu verschijnt hij aan de start en zal hij moeten afrekenen met man in vorm Alejandro Valverde, ploegmaten Michal Kwiatkowski en Sergio Henao van Team Sky en Simon Yates van Orica-Scott.

Valverde lijkt na zijn eindzege en drie ritoverwinningen in de Ronde van Catalonië de man in vorm om eindelijk die lege plek op zijn palmares te vullen. Nog nooit won de kopman van Movistar de Spaanse rittenkoers, komende week wil hij daar graag verandering in brengen. Zijn grootste uitdager lijkt Contador, die de voorbije wedstrijden telkens vrede moest nemen met een tweede plaats. Zowel in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië, als in de Ruta del Sol greep hij naast het eindklassement. Waar het in Parijs-Nice en de Ruta del Sol nog een spel met seconden werd, moest hij in Catalonië zich wel duidelijk de mindere erkennen van Valverde die, ondanks een minuut tijdverlies aan de broek in de ploegentijdrit, de Ronde in Catalonië domineerde van start tot finish.

Voorts mag verwacht worden van Sergio Henao, de Colombiaan van Team Sky die Parijs-Nice wist te winnen, dat hij Valverde het vuur aan de schenen zal leggen. Hij krijgt daarbij de steun van Michal Kwiatkowski, winnaar van Milaan-Sanremo. De Pool wil de conditie er verder aanscherpen met het oog op de Ardense klassiekers en zal zijn kopman bijstaan, mogelijk ook zelf zijn kans gaan. Ook van Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors mag verwacht worden dat hij de koers zal willen kleuren. Simon Yates, die een doel maakt van de Giro en zaterdag de GP Indurain op zijn palmares bracht, zal zich eveneens willen mengen in het eindklassement.

Voorbereidingskoers

Voor heel wat andere renners is de Ronde van het Baskenland een voorbereidingskoers richting de Ardense klassiekers. Dat is het geval voor Tim Wellens, Jelle Vanendert en Sean De Bie van Lotto Soudal. “Het parcours is minder lastig dan vorig jaar, wat goed is met het oog op de Waalse klassiekers”, aldus ploegleider Mario Aerts. “Tosh Van der Sande en Sean De Bie zijn de pionnen voor de eerste twee etappes die waarschijnlijk uitmonden in een sprint. De concurrentie in de sprint is niet groot dus we hebben zeker een kans. In de derde etappe is het voor het eerst aan de klimmers met ruim zes beklimmingen. Tijdens de vierde rit wacht er de renners een venijnige slotklim op ongeveer twintig kilometer van het eind. De vijfde rit is de Koninginnenrit en cruciaal voor het klassement. De slottijdrit is minder klimwerk dan vorig jaar maar je kan zeker tijd goedmaken. Tim Wellens en Jelle Vanendert krijgen met deze ronde een ideale voorbereiding op de Waalse klassiekers. Wat hun rol zal zijn in de Ronde van het Baskenland zullen we in onderling overleg beslissen na de eerste twee etappes. Ze hebben de kwaliteiten om iets te proberen maar het is nog afwachten hoe goed de benen zullen zijn.”

Rittenschema:

Rit 1: Maandag 3 april: Pamplona - Sarriguren (153,5 km)

Rit 2: Dinsdag 4 april: Pamplona - Elitziego (173,4 km)

Rit 3: Woensdag 5 april: Vitoria-Gasteiz - San Sebastián (160,5 km)

Rit 4: Donderdag 6 april: San Sebastian - Bilbao (174,1 km)

Rit 5: Vrijdag 7 april: Bilbao - Eibar (139,8 km)

Rit 6: Zaterdag 8 april: Eibar - Eibar (27,7 km) (ITT)

Palmares de voorbije 10 jaar:

2007: Juan José Cobo (Spa)

2008: Alberto Contador (Spa)

2009: Alberto Contador (Spa)

2010: Chris Horner (VSt)

2011: Andreas Klöden (Dui)

2012: Samuel Sánchez (Spa)

2013: Nairo Quintana (Col)

2014: Alberto Contador (Spa)

2015: Joaquim Rodriguez (Spa)

2016: Alberto Contador (Spa)