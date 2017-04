Sagan pakt uit met wheelie op startpodium Ronde van Vlaanderen

De 101e Ronde van Vlaanderen is om 10u op gang geschoten in het centrum van Antwerpen. Wielerminnend Vlaanderen hoopt op een prachtige wedstrijd, maar voor de start zorgde wereldkampioen en topfavoriet Peter Sagan al voor het nodige spektakel. Toen hij het startpodium opreed, pakte hij uit met zijn gekende wheelie en deed hij de massa op de Grote Markt ontploffen.

“Dit is het lot”, vertelde Sagan op het startpodium. “Ik weet niet hoe mijn kansen liggen. Hopelijk kom ik jullie vanavond ergens tegen. Op het podium? Ik zal proberen. Maar als wereldkampioen is het makkelijker om te rijden. Ik won vorig jaar al en dit jaar voel ik me rustiger in deze trui.”

<span itemprop="name" content="Peter Sagan De Ronde Van Vlaanderen"></span> <span itemprop="description" content=""></span> <span itemprop="duration" content="78"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/1_60z01z5g/version/0"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Foto: BELGA

Foto: Photo News