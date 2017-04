Maaseik en Roeselare doen gouden zaak

Brussel - Maaseik en Roeselare hebben zaterdag prima zaken gedaan op de vijfde speeldag van de play-offs in de EuroMillions Volley League. Beide ploegen pakten drie belangrijke punten met het oog op de finale.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in Play-off 1!

Voor Maaseik stond er echter geen evidente opdracht op het programma. Tegenstander Aalst had immers nog geen wedstrijd verloren in de nacompetitie en was tot op één punt genaderd. Uit de setstanden (25-22, 25-23, 25-21) bleek ook een klein verschil tussen beide ploegen, maar uiteindelijk was de thuisploeg toch in elke set iets sterker dan de bezoekers.

Roeselare moest de drie punten thuis houden tegen Antwerpen om in het spoor te blijven van leider Maaseik. In de eerste twee sets liep dat vlot, maar in set drie rechtten de bezoekers nog even de rug. In de vierde set hield de regerende landskampioen alsnog de volle buit thuis: 25-19, 25-13, 22-25, 25-20.

Halfweg de play-offs leidt Maaseik met 17 punten, op de voet gevolgd door Roeselare (16). Aalst (13) was de verliezer van de speeldag door de nederlaag bij Maaseik en moet in de tweede ronde drie punten zien goed te maken.

In de play-downs blijft het razend spannend. Nog geen enkele ploeg kan uitkijken naar een zorgeloos slot. Gent eindigde de competitie als nummer zeven en leek daarom de favoriet om ook de nacompetitie te winnen, maar verloor tegen Borgworm al voor de tweede keer. Drie zware sets (18-25, 17-25, 19-25) leverden de Luikenaren de leidersplaats op. In het andere duel toonde Amigos Zoersel zich in drie sets beter dan (25-15, 25-17, 25-17). Amigos Zoersel laat Guibertin zo alleen achter op de laatste plaats. Borgworm voert het pak aan met negen punten en kan zo volgende week mathematische zekerheid over het behoud hebben. Guibertin heeft met vijf punten de slechtste papieren en moet drie punten goed maken op Amigos Zoersel of Gent (8) om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te acteren.