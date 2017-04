Wereldkampioen Arthuur Peters en zilveren zus Hermien winnen Kempenmarathon Neerpelt

Neerpelt - Artuur Peters, de 20-jarige K1-wereldkampioen U23, opende zijn seizoen zaterdag met winst in de Internationale Kempenmarathon, een organisatie van zijn club Neerpeltse WC. Zijn zus Hermien, vicewereldkampioene U23 en vorig jaar ook nog brons op het WK marathon in de K2, maakte het familiefeestje compleet met een nipte zege tegen haar K2-ploegmate en clubgenote Lize Broekx.

Artuur Peters, die de Kempenmarathon als junior drie keer op zijn naam schreef, moest tot in de slotmeters keihard knokken om zijn eerste marathonoverwinning bij de senioren te boeken. In de slotmeters slaagde Peters erin de Franse kajakker Jeremy Candy, vorig jaar zevende in de K2 op WK marathon, drie seconden achter zich te houden. Het brons ging naar de Belgische marathonkampioen Dries Corrijn (KCC Gent). Daan Cox, vorige week winnaar van de Gentse marathon, finishte vijfde.

Bij de vrouwen werd het een Limburgs onderonsje, want in het zog van het nationale duo Hermien Peters en Lize Broekx, die binnen de twee seconden over de eindmeet gleden en dus het goud en het zilver voor hun rekening namen, finishten, op weliswaar een vrij grote achterstand (bijna vier minuten), hun Neerpeltse clubgenoten Roos Broekx en Joke Plas.

Uitslagen:

Mannen:

K1 23 km:

1. Artuur Peters (Neerpeltse WC) 1:44.30

2. Jeremy Candy (Fra) 1:44.33

3. Dries Corrijn (KCC Gent) 1:45.04

4. Quentin Urban (Fra) 1:47.01

5. Daan Cox (Neerpeltse WC) 1:47.38

6. Baud Kums (Neerpeltse WC) 1:47.40

7. Tuur Bettens (KSK Zwevegem) 1:47.57

8. Toon Broekx (Neerpeltse WC) 1:47.58

9. Erik Verduyct (Kasterlee) 1:47.59

10. Davy Theys (Neerpeltse WC) 1:52.37

Junioren:

K1 15,5 km:

1. Rien Coppens KSK Zwevegem) 1:12.19

2. Olivier Ost (KCC Gent) 1:12.30

3. Kobe Pannecoucke (KSK Zwevegem) 1:13.00

4. Tom Verduyct (Neerpeltse WC) 1:14.25

5. Jonas Hermans (Neerpeltse WC) 1:15.50

6. Conrad Bonné (KYKKC Kortrijk) 1:19.24

7. Jules Vangeel (GKV Geel) 1:19.36

8. Bjorn Luys (Neerpeltse WC) 1:20.26

9. Timo Vöing (Dui) 1:25.11

10. Ward Deschuymere (KKYKC Kortrijk) 1:29.12

Vrouwen:

K1 15,5 km:

1. Hermien Peters (Neerpeltse WC) 1:15.42

2. Lize Broekx (Neerpeltse WC) 1:15.44

3. Roos Broekx (Neerpeltse WC) 1:19.40

4. Joke Plas (Neerpeltse WC) 1:19.40

5. Heidi Loncke (KSKZ Zwevegem) 1:22.52

6. Amber Van Broekhoven (Nerepeltse WC) 1:24.29

7. Amber Jannis (Neerpeltse WC) 1:24.32

8. Karolien Plas (Neerpeltse WC) 1:25.39

9. Marie Smeulders (Neerpeltse WC) 1:25.40

10. Kjinta Smalle (KKYKC Kortrijk) 1:25.47