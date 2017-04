Bilzen -

Uiterlijk zijn het gezonde jonge mannen, maar in hun hoofd dragen ze de littekens van een ongeval of hersenbloeding. Jeffrey is prikkelbaar, Leander weet sommige dagen zelfs niet meer hoe hij moet slikken en Gijs herinnert zich ’s avonds niet meer wat hij ’s middags gegeten heeft. “Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een onzichtbaar probleem en daardoor is er te weinig begrip voor”, zeggen hun moeders, die contact zoeken met lotgenoten. Drie getuigenissen.