Charleroi en Oostende houden elkaar in evenwicht na aangenaam kijkstuk in Play-off 1

Charleroi en KV Oostende hebben de neutrale toeschouwer een mooie wedstrijd bezorgd in Play-off 1, maar echt veel schieten beide ploegen daar niet mee op. Het eindigde 1-1, na doelpunten van Musona en Mata. Door dit gelijkspel blijven Charleroi en KVO in elkaars slipstream, ze staan gedeeld vierde.

Bij de Zebra’s kon trainer Felice Mazzu geen beroep doen op de geblesseerden Pollet, Poulain en Saglik, terwijl Marcq op het strafbankje moest plaatsnemen. Ook Mazzu moest trouwens een weekje brommen, hij zat geschorst op de tribune. Normaliter mag je dan geen contact hebben met de bank, maar daar hadden ze bij Charleroi iets op gevonden...

Mazzu (geschorst) volgt match vanuit tribune, maar lijkt manier te hebben gevonden om te communiceren met bank. Mag nochtans niet #chakvo pic.twitter.com/muGwE850r6 — Stadion (@VTMStadion) April 1, 2017

KV Oostende deed het zonder Milic en Tomasevic, maar vooral Dimata werd gemist bij de Kustboys. Daarom speelde Oostende zonder echt diepe spits, Musona stond in de punt. De eerste helft in het Zwarte Land beloofde meteen al heel wat goeds voor de rest van deze Play-offs, na 45 minuten mocht het een wonder heten dat het nog steeds 0-0 stond. Na 5 minuten kon Canesin al de 0-1 op het bord zetten, maar zijn poging werd nog net voor de lijn gekeerd.

Oostende bleef baas in de openingsfase, iets na het kwartier moest Penneteau vol aan de bak om een schot van Siani over de lat te tikken. Maar ook Charleroi voetbalde heel wat kansen bij elkaar voor de rust, net voor het rustsignaal kopte Harbaoui de bal tegen de lat en trapte Remacle een bal tegen de paal. Halfweg stond het dus nog steeds 0-0, maar aan animo geen gebrek.

Dan toch goals

Ook na de rust trokken Charleroi en Oostende die goede lijn door. Na drie minuten spelen leek El Ghanassy de bal over de lijn te duwen, maar Dessoleil redde Charleroi in extremis en haalde de bal opnieuw net voor de doelmond weg. Vier minuten later was het echter wel prijs voor Oostende, Musona zorgde met een overhoeks schot voor de verdiende 0-1 voorsprong.

Charleroi had niet meteen een antwoord op het flukse voetbal van Oostende, maar kwam een kwartier voor tijd toch langszij. Clinton Mata schilderde een vrije trap op een enig mooie manier binnen in de linkerhoek, een duikende Proto had er geen verhaal tegen en moest de 1-1 gelijkmaker toestaan. Dat was meteen ook de eindstand, ondanks de goede bedoelingen van beide ploegen. Door dit gelijkspel springen Charleroi en Oostende over AA Gent naar de gedeelde vierde plaats, beide ploegen hebben nu 26 punten. AA Gent ontvangt zondag Club Brugge.