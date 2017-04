België bij de 10 duurste landen voor autobezitters

Brussel -

Het bezit en het gebruik van een auto betekent in ons land een serieuze hap uit ons budget. Dat voelen we allemaal aan de lijve en dat blijkt ook uit een berekening van LeasePlan. België behoort tot de tien duurste Europese landen voor autobezitters. Rijden met een diesel – genre Renault Clio of Volkswagen Golf – kost in België 537 euro per maand voor een diesel en 547 euro voor een benzinewagen. “België belast vooral het bezit van een auto en minder het gebruik”, zegt Pieter Waegenaer van LeasePlan