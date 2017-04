Portugees pakt de zege, Simon De Cuyper is negentiende op Triathlon European Cup

Simon De Cuyper is zaterdag in Portugal op de negentiende plaats geëindigd in de triatlon van Quarteira, de tweede manche van de Triathlon European Cup. De overwinning ging naar de Portugees Joao Pereira, die finishte in 1u48:44. De Spanjaard Uxio Abuin Ares (1u48:50) en de Fransman Dorian Coninx (1u48:51) vervolledigden het podium.

De 30-jarige De Cuyper legde de anderhalve kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer lopen af in 1u52:12. Arthur De Jaegher eindigde als 52e in 1u56:11, Arnaud Mengal moest tevreden moest zijn met plaats 54 in 1u56:46. De Britse Sophie Coldwell won de triatlon bij de vrouwen in 2u00:07.

Zondag staan de wedstrijden voor de junioren op het programma. Hanne De Vet, Laura Swannet, Kiara Lenaertz en Lone Meertens vertegenwoordigen ons land bij de meisjes, terwijl Simon Folens, Jarno Cuypers, Remco Verbelen, Yorben Verboven, Joris Basslé en Stan Vandendriessche aantreden bij de jongens.