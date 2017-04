Dimitri Van den Bergh met achtste finale beste Belg in Player Championship 5

Dimitri Van den Bergh (PDC-50) was zaterdag in het Engelse Miton Keynes (Buckinghamshire) de beste Belg in het vijfde toernooi van het Players Championship darts. De 22-jarige Antwerpenaar moest pas in de achtste finales met 6-4 de duimen leggen voor Richard North (PDC-103).

De broers Kim en Ronny Huybrechts gingen er al uit in de tweede ronde. Kim Huybrechts (PDC-12) verloor daarin met 6-4 van Rob Cross (PDC-66). Ronny Huybrechts (PDC-44) moest met 6-2 het onderspit delven voor Adam Hunt (PDC-131).

De overwinning was voor Adrian Lewis (PDC-4), die in de finale Dave Chisnall (PDC-6) met 6-3 aan de kant zette. In de halve finales schakelde Lewis de Nederlander Michael van Gerwen, wereldkampioen en nummer een van de wereld, met 6-5 uit. Chisnall plaatse zich voor de finale met een 6-3 zege tegen Alan Norris (PDC-18).

Eerste ronde:

Kim Huybrechts (Bel/12) - Kirk Shepherd (Eng/94) 6-5

Dimitri Van den Bergh (Bel/50) - Jonny Clayton (Wal/51) 6-4

Ronny Huybrechts (Bel/44) - Chris Quantock (Eng/89) 6-3

Tweede ronde:

Rob Cross (Eng/66) - Kim Huybrechts (Bel/12) 6-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/50) - Shaun Griffiths (Eng/92) 6-1

Adam Hunt (Eng/131) - Ronny Huybrechts (Bel/44) 6-2

1/16 finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/50) - Kyle Anderson (Aus/29) 6-4

1/8 finales:

Richard North (Eng/103) - Dimitri Van den Bergh (Bel/50) 6-4

Halve finales:

Adrian Lewis (Eng/4) - Michael van Gerwen (Ned/1) 6-5

Dave Chisnall (PDC/6) - Alan Norris (Eng/18) 6-3

Finale:

Adrian Lewis (Eng/4) - Dave Chisnall (PDC/6) 6-3