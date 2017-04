Italiaan Marco Canola vloert Xandro Meurisse in Volta Limburg Classic

Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) heeft zondag de 44e editie van de Volta Limburg Classic (cat. 1.1) op zijn naam geschreven. Na 198,6 kilometer met start en aankomst in Eijsden was de 28-jarige Italiaan in een sprint met drie sneller dan onze landgenoot Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) en de Nederlander Nick van der Lijke. Met Antoine Warnier (4e), Dimitri Peyskens (7e), Jerome Baugnies (8e) en Loïc Vliegen (9e) eindigden er nog vier andere Belgen in de top tien.

Zeventien renners slaagden er in om weg te rijden uit het peloton, maar veel ruimte zou die vroege vlucht nooit krijgen van het peloton en halfweg koers volgde de hergroepering, al was dat niet met het volledige peloton. De wind speelde zijn rol, alles lag in stukken en brokken uit elkaar en uiteindelijk wisten vier renners op 55 kilometer van de finish de kop te nemen. Dat waren Canola, Meurisse, Van der Lijke en Martijn Tusveld. Voor die laatste ging het te snel, hij moest lossen. In de achtervolging werkte BMC samen met LottoNL-Jumbo hard om de vluchters weer te grijpen, maar zonder succes. Het trio zou sprinten om de zege en het was de Italiaan die zich op de lastige finish, geplaveid met kasseien, van ver de snelste toonde.

Voor Canola is het de derde profzege. In 2012 won hij als neoprof een rit in de Ronde van Langkawi en in 2014 was hij de beste in een etappe van de Ronde van Italië.

Voor het eerst was er ook een vrouweneditie van de Volta Limburg Classic. De overwinning ging naar Karol-Ann Canuel van Boels-Doelmans. De 28-jarige Canadese bleef de Nederlandse Riejanne Markus en de Duitse Liane Lippert voor en boekte zo haar eerste overwinning van het seizoen.