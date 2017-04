Motorfietser wordt in het midden van de weg bestolen, maar dat laat hij niet zomaar gebeuren

Deze motorfietser mag van geluk spreken dat hij nog net op tijd een diefstal in de gaten kreeg. Toen hij in de Engelse graafschap Kent op een gegeven moment een gesprek aanging met een fietser aan zijn linkerkant, probeerde een andere man plots zijn sleutels te stelen. Gelukkig had de motorfietser dat nog in de mot en kon hij hem niet veel later overmeesteren.

Het slachtoffer kon op het moment van de feiten toevallig alles filmen via zijn helmcamera. De fietser aan de linkerzijde sprak hem aan over zijn camera, waarna de motorfietser antwoordde dat hij aan het vloggen was. Voor een fietser aan de andere kant van de weg was dat het sein om toe te slaan. De beelden laten nog net zien hoe de dief greep naar de sleutels. De motorrijder reageerde echter razendsnel. Hij stapte van zijn motorfiets, sprong op de fietser en kon na even worstelen zijn sleutels opnieuw bemachtigen. Nadien volgden nog excuses van de dief terwijl enkele ooggetuigen het slachtoffer probeerde te kalmeren.

“Het incident is nu in handen van de politie van Kent en wordt momenteel nog onderzocht”, liet de motorfietser nadien nog weten. “Bedankt aan iedereen die me toen heeft geholpen.” Bij de diefstal zou de motorfiets schade ter waarde van 300 pond hebben opgelopen. In hoeverre de fietser aan de linkerzijde deel uitmaakte van het plan, is niet geweten.