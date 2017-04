Eerste shop voor nerds in Genk

Genk - Goed nieuws voor de gamers, nerds en geeks onder ons. Vandaag heeft ShopForGeek zijn deuren geopend in Shopping 1 in Genk. ShopForGeek specialiseert zich in merchandising van allerlei superhelden en videogames. De winkel voor nerds heeft al een rendabele webshop, maar wil nu inzetten op meer fysieke winkels.

Een toverstaf van Harry Potter, verkleedkleren van Super Mario of het laatste nieuwe game van Assassin’s Creed. Dat en veel meer is vanaf zaterdag te vinden in de nieuwe winkel ShopForGeek. “Maar het ...