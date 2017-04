Ontwerper van regenboogvlag is overleden

De ontwerper van de regenboogvlag als symbool voor de homoseksuele gemeenschap is overleden. Gilbert Baker is op 65-jarige leeftijd in zijn slaap gestorven, zo maakte zijn goede vriend, de activist Cleve Jones, via Twitter bekend.

Baker ontwierp de wereldwijd bekende regenboogvlag voor de Gay Freedom Day 1978 in San Francisco, de voorloper van de latere Gay Prides. De voormalige soldaat was erg geëngageerd in de beweging van homo’s en lesbiennes in San Francisco.

Volgens de San Francisco Chronicle overleed de kunstenaar in zijn woning in New York.