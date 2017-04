“Kruispunten Grote Baan Houthalen-Helchteren nog voor de zomer aangepakt”

Houthalen-Helchteren - In de tweede helft van april starten de werken aan drie kruispunten van de Grote Baan. “Nog voor de bouwvakantie zal het verkeer op twee en misschien zelfs drie kruispunten vlotter doorstromen”, zegt Lies Jans (N-VA), die in het Vlaams Parlement de commissie Mobiliteit voorzit.

“Het geld is er, de timing staat vast”, zegt Lies Jans. “'De werken aan de drie kruispunten starten in de weken na de paasvakantie. De voorbereidende werken daarvoor zijn afgerond. Minister Weyts (N-VA) doet het verkeer op de Noord-Zuidverbinding weer bewegen en dat is al zeer lang geleden. In afwachting van de aanleg van de omleidingsweg kan het verkeer zo alvast doorstromen.”

Lies Jans Foto: HBVL

“De huidige bekabeling van al de drie kruispunten wordt elektrisch gemeten. Daarmee starten ze al half april, hiervoor wordt ook overlegd met de politie”, zegt Jans.

“Vanaf eind april tot in mei starten de voorbereidende werken om er ook extra lussen aan te leggen die de aankomende auto’s moeten detecteren. In een derde fase worden de lichten dan omgeschakeld naar slimme verkeerslichten, dat zijn lichten die gekoppeld worden aan het aantal auto’s dat de lussen meten. “Daar starten ze mee in juni. Tegen de bouwvakantie moeten de drie kruispunten zijn omgebouwd. Het kruispunt met de Herebaan en dat met de Dorpsstraat moeten klaar zijn voor de bouwvakantie. Voor het kruispunt met de Koolmijnlaan wordt eerst bekeken de afslagstrook (links van je van Hasselt komt) verlengd kan worden. Dat wordt nu onderzocht, als de verlenging van de afslagstrook nodig blijkt, dan wordt dit ook uitgevoerd.”

Kruispunt Koolmijnlaan-N715: Het kruispunt met de Koolmijnlaan aan de ene en de Meerstraat aan de andere kant, is het enige dat misschien niet klaar is voor de bouwvakantie. Hier wordt eerst bekeken of het nodig is om de afslagstrook aan de Meerstraat te verlengen. Foto: Karel Hemerijckx